«Мы потеряем всё»: Савченко предсказала катастрофу для Украины

https://static.news.ru/photo/fd898f78-9c69-11eb-991b-96000091f725_660.jpg Надежда Савченко Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Если конфликт на территории Донбасса обострится ещё сильнее, украинцев ждёт катастрофа. Об этом, выступая на телевидении, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По словам экс-парламентария, события будут происходить «быстро и кроваво». Украина, подчеркнула Савченко, может потерять всё, если не научится управлять государством. В случае обострения конфликта на востоке власти страны ничего сделать не смогут.

Жителей страны никто не учит самообороне. Конфронтация в Донбассе может привести к тому, что украинцам придётся прятать своих детей, — сказала Савченко в эфире телеканала «Наш».

Как ранее передавал NEWS.ru, экс-депутат заявила, что в течение последних лет власти Украины «плевали» на участников «антитеррористической операции» в Донбассе, в том числе обманывая их с обещанной землёй. По словам Савченко, участники АТО до сих пор не получили два гектара земли, которые им обещали экс-президент Пётр Порошенко и нынешний лидер страны Владимир Зеленский.

«Антитеррористическую операцию» против самопровозглашённых ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины киевские власти начали весной 2014 года. По данным ООН, за это время жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.