Бывшему депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и её сестре Вере официально вручили подозрение в использовании поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Facebook.

Надежде Савченко и её сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Хочу подчеркнуть, все, кто нарушает закон, должны быть готовы к ответственности! Будь ты Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин, — заявил он.

Он добавил, что сейчас во всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность СOVID-сертификаты и ПЦР-тесты. По словам министра, только за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19 начато 59 уголовных производств.

Ранее Савченко заявляла, что военная стратегия Украины утверждалась посольством США. По мнению экс-депутата, новый документ способен втянуть Украину в открытое вооружённое противостояние с ядерными державами.