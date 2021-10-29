Савченко заподозрили в использовании поддельного сертификата о вакцинации
Александр Чеков
Александр Чеков
19:11, 29 октября 2021
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда СавченкоФото: facebook.com/Savchenko.Nadiia
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Бывшему депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и её сестре Вере официально вручили подозрение в использовании поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Facebook.
Надежде Савченко и её сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Хочу подчеркнуть, все, кто нарушает закон, должны быть готовы к ответственности! Будь ты Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин, — заявил он.
Он добавил, что сейчас во всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность СOVID-сертификаты и ПЦР-тесты. По словам министра, только за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19 начато 59 уголовных производств.
Ранее Савченко заявляла, что военная стратегия Украины утверждалась посольством США. По мнению экс-депутата, новый документ способен втянуть Украину в открытое вооружённое противостояние с ядерными державами.