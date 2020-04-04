Саудовская Аравия отреагировала на слова Путина о конкурентах

https://static.news.ru/photo/99f96590-7669-11ea-85ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Слова президента России Владимира Путина о «попытке партнёров избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть», абсолютно лишены истины. Так на высказывание российского лидера отреагировал министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

По словам главы ведомства, Россию пытались уговорить продлить соглашение по ОПЕК+. Этим занимались представители многих стран, в том числе — Саудовской Аравии. Однако РФ сама отказалась от сделки.

Министр подчеркнул, что крайне удивлён искажению фактов, которое исходит от российской стороны.

Надеюсь, что Россия в дальнейшем примет правильное решение на ближайшем совещании, — приводит слова главы ведомства агентство SPA.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.

1 апреля прекратило действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики.

Как ранее писал NEWS.ru, 3 апреля президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию на рынке нефти, отметил, что низкие цены на чёрное золото самым негативным образом влияют на экономику.

По его словам, Россия всегда выступала за долгосрочную стабильность на энергетическом рынке. Однако нынешняя ситуация вызывает тревогу.