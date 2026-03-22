Саудовская Аравия объявила пятерых иранских дипломатов персонами нон грата

Саудовская Аравия объявила пятерых сотрудников иранской дипмиссии персонами нон грата, передает Ash-Sharq. По данным источника, саудовские власти уведомили дипломатов о необходимости покинуть страну в течение 24 часов.

В числе высланных оказались иранский военный атташе и его помощник. Причины такого решения не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Катаре ситуация остается беспокойной. Так, несколько часов назад государственная компания Катара Qatar Energy заявила, что ее промышленная площадка в Рас-Лаффане, где расположен крупнейший завод по производству сжиженного природного газа, подверглась ракетному обстрелу. В результате возник пожар, нанесен значительный ущерб. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара.

До этого стало известно, что удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. Член общественного совета Росатома доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов объяснил, что опреснительные установки не способны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы.

Саудовская Аравия объявила пятерых иранских дипломатов персонами нон грата
