Сатановский предрёк передел границ в Европе после слов Дуды об Украине

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Политолог Евгений Сатановский предрёк большой передел европейских границ после слов польского президента Анджея Дуды о том, что между его страной и Украиной «больше не будет границ». По мнению эксперта, польский лидер озвучил «вековечную мечту польского шляхтича» о возвращении территорий, некогда принадлежавший Польше, сообщает Пятый канал.

Он хочет обратно. Про Белоруссию пока не говорит, это сорвалось. А про Украину уже говорит. Конечно, это обоснование аннексии, — сообщил основатель научного центра «Институт Ближнего Востока».

Сатановский обратил внимание на характерное отличие в риторике об Украине у президента России Владимира Путина и польского президента Дуды.

Почувствуйте разницу: Путин говорит — мы захватывать ничего не собираемся, Дуда говорит — не будет у нас границ. Как минимум Львов, вполне возможно, Волынь, а может и другие восточные земли (Украины — NEWS.ru.) Польша попытается «отжать.» Большой передел границ в Европе наступает, — сделал вывод политолог.

Эксперт отметил, что Польша — не единственная из западных соседей Украины, кто претендует на её территории. Россия же в первую очередь заботится о собственной безопасности и обеспечивает, чтобы на Украине не было НАТО.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесёт ничего кроме окончательной утраты Киевом своей государственности. При этом он допустил, что Украина может сама желать такого исхода.