Саркисян оценил боеготовность Армении в карабахской войне

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что во время второй карабахской войны Армения отставала от Азербайджана в вопросе вооружений. Об этом он заявил в интервью РБК. По его словам, армянская армия не была достаточно готова к такому вооружённому столкновению.

В этой войне Армения была не впереди Азербайджана, а позади в смысле подготовленности и в военно-технологическом плане. Мы должны были иметь свои беспилотники, создать свои беспилотники. Армении надо было подготовиться к такой войне — войне XXI века, — сказал Саркисян.

По его словам, на сегодняшний день Армении удалось выйти из кризиса, который последовал после войны. Поэтому согласиться с тем, что Армения в результате стала «несостоявшимся государством», нельзя. Он также рассказал о своём первом входе в здание Генерального штаба в качестве президента, где ему пришлось серьёзно поговорить с генералами, у которых были противоречия с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Я с первого дня его поддержал. <...> И мое предложение было простое. Во-первых, нужно иметь профессиональное правительство, чтобы никто не говорил, что правительство кого-то поддерживает. Во-вторых, мне кажется, казалось тогда и кажется сейчас, что мы должны сделать обязательно, думать и работать над изменением Конституции, — сказал Саркисян.

Президент подчеркнул, что «с первого дня» после войны в Карабахе имеются сложности с установлением границы между Азербайджаном и Арменией. Он обвинил Баку в использовании виртуальных карт вместо советских.

Тогда я тоже написал Владимиру Владимировичу Путину письмо, в этом письме высказал мысль, что именно советские карты хранят возможное решение проблемы. А то там в разных местах стороны, в первую очередь азербайджанская сторона, используют какие-то карты от Google, от чего-то ещё, — сказал Саркисян.

Он подчеркнул, что трудности при определении границы возникали, в частности, с деревнями, расположенными на границе, а также с территориями, принадлежащими компаниям.

Ранее Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» оценил процесс урегулирования ситуации в Карабахе. По его словам, лидеры Азербайджана и Армении проявили мудрость и остановили кровопролитие, однако сейчас для демаркации границы Еревану и Баку необходимо идти на компромиссы. Путин заметил, что нужно создать условия для долгосрочного урегулирования кризиса и это возможно, если Армения и Азербайджан примут достигнутые с участием России договорённости как долгосрочные и оценят преимущества мира. Одним из таких преимуществ Путин назвал экономическое развитие.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.