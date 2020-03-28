https://static.news.ru/photo/41641240-70ab-11ea-a346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Попытки Белого дома с помощью санкций навязать свои интересы ради экономической выгоды безответственны. Об этом заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, такие действия Вашингтона, особенно на фоне пандемии коронавируса, даже приводят к гибели людей, в частности в Иране и Сирии, которые из-за санкций испытывают нехватку лекарств и медицинских товаров, сообщает РИА Новости.

Эрнст отметил, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа санкционные атаки США участились, и «они становятся всё хуже не только против оппонентов или конкурентов, но и по отношению к странам, которые фактически считают себя партнёрами США».

Снятие санкций, а никак не их продление, является требованием часа, и я очень надеюсь, что до этого понимания созреют в правительстве ФРГ и в остальной части ЕС, — добавил немецкий депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунда про антироссийские санкции. Немецкий парламентарий ранее заявил, что ограничительные меры являются абсурдными при пандемии коронавируса и должны быть отменены. По словам Бальбека, отказ от санкций — личное дело любой страны.