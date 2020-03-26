https://static.news.ru/photo/afdd3f54-6fc9-11ea-875d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунда про антироссийские санкции. Немецкий парламентарий ранее заявил, что ограничительные меры являются абсурдными при пандемии коронавируса и должны быть отменены.

Отказ от санкций — личное дело любой страны. Сегодняшняя угроза пандемии показала, что нет никакой коллективной евро-атлантической солидарности, есть только принцип «каждый сам за себя»... На фоне этого немецкий депутат выступает со здравым обращением, — заявил Бальбек в интервью RT.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд назвал санкции противоречащими декларациям правительства Германии о солидарности и взаимовыручке в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что ограничения должны быть сняты полностью. По словам Шлунда, это станет жестом человечности и будет способствовать пониманию между народами двух стран.