https://static.news.ru/photo/9226bdb0-6f78-11ea-af7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Санкции в отношении России абсурдны при пандемии коронавируса и должны быть немедленно отменены. Об этом заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» и глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд.

Политик пояснил, что санкции противоречат декларациям правительства Германии о солидарности и взаимовыручке в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что ограничения должны быть сняты полностью.

По словам Шлунда, это станет жестом человечности и будет способствовать пониманию между народами двух стран. Кроме того, отмена ограничительных мер будет способствовать поддержке экономики ФРГ и РФ после окончания пандемии, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти России, Китая, Северной Кореи и ещё ряда стран обратились к главе ООН Антониу Гуттеришу с призывом об отмене санкций, поскольку они препятствуют борьбе с коронавирусом.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.