«Санкции Альцгеймера»: Рогозин об ограничениях против космической отрасли

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя заявления президента CША Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять на болезнь Альцгeймера тех, кто генерирует такие ограничения. Об этом глава госкорпорации написал в своём Telegram-канале, добавив, что прекращение сотрудничества CША и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты.

Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причём не только в переносном смысле. Поэтому пока ещё по-партнёрски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера», — написал он.

Он напомнил, что коррекция орбиты МКС, её уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». При неконтролируемом сходе с орбиты МКС дело может закончится падением на США, Канаду, Индию или Китай, над Россией МКС не летает.

Поэтому все риски — ваши. А вы к ним готовы? — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что новые санкции США коснутся российской космической программы. Ограничения последуют и на импорт высоких технологий в Россию, которые собираются сократить наполовину. Байден заявил, что это усложнит строительство новых космических кораблей.