Санду опередила Додона на выборах президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/392e8278-1ca8-11eb-bca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Reisinger/Global Look Press

Бывшая глава правительства Молдавии Майя Санду вышла в лидеры на выборах президента, опередив действующего главу государства Игоря Додона.

После обработки 98,04% протоколов Санду набирает 34,39% голосов, в Додон — 34,11%. Таким образом, Санду вышла в лидеры, передает РИА Новости.

Следом за ними идут кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый с 16,9% голосов и кандидат от партии «Шор» Виолета Иванов с 6,75%. Другие кандидаты не преодолевают отметку в 4%. Лидер партии «Платформа „Достоинство и правда“» Андрей Нэстасе набирает 3,24% голосов. Октавиан Цыку, представляющий Партию национального единства показывает результат в 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,42%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,18%.

Как сообщал NEWS.ru, до этого момента лидером на выборах был Додон. После обработки 39% бюллетеней сообщалось, действующий президент набирает 34,3% голосов