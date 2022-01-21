Санду обвинила Россию в препятствовании независимости Молдавии от СССР

Россия направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии стать независимой от СССР. Такое мнение высказала в интервью румынскому телеканалу Pro.TV молдавский президент Майя Санду. По её словам, исключительно для этого понадобилась война в Приднестровье.

Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс, — сказала Санду.

На вопрос журналиста, кого именно она имеет в виду под данными «силами», Санду ответила, что «всё предельно понятно».

«Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии», — сказала президент.

Также Санду ранее отмечала, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев.

Миротворческой операции в Приднестровье в 2022 году исполняется 30 лет. В настоящее время там дислоцированы 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 395 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. В регионе организованы 15 стационарных постов и КПП, они расположены на ключевых участках зоны безопасности.

Около 60% населения Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР в связи с опасениями, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной силовой попытки решения проблемы со стороны Кишинёва, Приднестровье фактически стало неподконтрольной правительству Молдавии территорией.

Ранее сообщалось, что члены палаты представителей Конгресса США Дэвид Прайс и Август Пфлюгер подготовили и внесли на рассмотрение резолюцию, в которой призывают Россию вывести свои войска с «международно-признанной территории Молдавии».