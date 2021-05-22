Самолёты ВМС США провели разведку вблизи черноморских границ РФ

https://static.news.ru/photo/3bb1afe6-bbc9-11eb-af99-96000091f725_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/GLOBAL LOOK PRESS

Два разведывательных самолёта ВМС Соединённых Штатов 23 мая совершили многочасовые полёты вблизи границ России на Чёрном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

В районе Чёрного моря был замечен самолёт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Он поднялся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Также авиационные ресурсы зафиксировали полёт патрульного противолодочного борта ВМС США P-8A Poseidon. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Самолёты на протяжении нескольких часов курсировали у берегов Крыма.

Ранее стало известно, что самолётам сил НАТО, нарушающим воздушное пространство России в районе Крыма, грозят самые серьёзные последствия, вплоть до уничтожения, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В мае истребители ВКС РФ несколько раз вылетали на перехват французских самолётов вблизи Крымского полуострова. Эксперт отметил, что французские власти придерживаются антироссийского курса своего союзника по НАТО — США. Леонков указал, что в ситуациях с перехватами российское пилоты действовали в полном соответствии с правовыми нормами. Эксперт описал возможный сценарий действий пилотов ВКС при попытке предотвратить нарушение воздушного пространства России самолётом сил Североатлантического альянса.