Военный эксперт рассказал, чем грозят пилотам НАТО полёты над Крымом

https://static.news.ru/photo/1bd1bb40-b47a-11eb-a874-96000091f725_660.jpg Фото: NATO.AIRCOM/facebook.com

Самолётам сил НАТО, нарушающим воздушное пространство России в районе Крыма, грозят самые серьёзные последствия, вплоть до уничтожения, заявил в беседе с ФАН военный эксперт Алексей Леонков.

За последние несколько дней истребители ВКС РФ дважды вылетали на перехват французских самолётов вблизи Крымского полуострова. Эксперт отметил, что французские власти придерживаются антироссийского курса своего союзника по НАТО — США. Леонков указал , что в ситуациях с перехватами российское пилоты действовали в полном соответствии с правовыми нормами. Эксперт описал возможный сценарий действий пилотов ВКС при попытке предотвратить нарушение воздушного пространства России самолётом сил Североатлантического альянса.

[Лётчики] пытаются с ним связаться на общих каналах связи и объяснить популярно, что он нарушил воздушное пространство. Если не понимает, то вдоль следования курса самолёта даётся очередь из трассирующей пушки, которая у нас есть на каждом истребителе — ГШ-30. Дальше предпринимается попытка принудить его к посадке. Если не получается, тогда идёт команда на сбивание, — рассказал Леонков.

Эксперт добавил, что истребители американского производства F-16 чаще всего появляются у российских границ. Эти машины стоят на вооружении многих стран, но более всего активность проявляют лётчики из США и Великобритании.

Ранее Леонков заявил, что участие американских военных в учениях в Эстонии является сигналом для Москвы.