Самолёт с туристами из прерванных круизов вылетел из Рима в Москву

https://static.news.ru/photo/1609fc74-7a77-11ea-bc84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Российские туристы, которые находились на круизных лайнерах в Италии и в одной из гостиниц Рима на карантине, вылетели в Москву. Они отправились на родину бортом специального вывозного рейса, сообщили в российском посольстве в Италии.

В общей сложности это 121 человек, уточнили в дипмиссии.

Там отметили, что возвращение граждан стало возможным благодаря совместной работе российских и итальянских властей, посольства России в Италии и компании-судовладельца Costa Crociere.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянские власти продлили карантин из-за коронавируса до 13 апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.