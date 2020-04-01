https://static.news.ru/photo/f08ca590-73fb-11ea-a038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Италии продлевает действующие меры по сдерживанию распространения коронавируса до 13 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Если мы ошибёмся со временем и не поторопимся, то рискуем свести усилия последних сложнейших недель на нет. Это — единственный действенный способ перезапустить двигатели нашей экономики и восстановить социальное измерение жизни, — цитирует РИА Новости главу ведомства, выступившего 1 апреля в Сенате итальянского парламента.

По его словам, на заседании научно-технического комитета при правительстве была выражена необходимость продлить карантин как минимум до католической Пасхи, которая выпадает на 12 апреля.

Именно из указаний комитета исходит решение правительства подтвердить до 13 апреля все меры по ограничению экономической деятельности и передвижению частных лиц, — сказал министр.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия вакцины ещё долго не удастся победить коронавирус.

В Италии от коронавируса умерло более 11 тысяч человек. В Ватикане инфекцию обнаружили у одного из кардиналов. Анджело Де Донатиса госпитализировали в больницу «Джемелли» в Риме с температурой, писал NEWS.ru.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.