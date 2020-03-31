https://static.news.ru/photo/6d633698-73e7-11ea-99d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

В среду, 1 апреля, с территории подмосковного аэропорта Чкаловский вылетел российский военно-транспортный самолёт. Он направился в США для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

Самолёт вылетел через сутки после разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о помощи в борьбе с COVID-19.

На борту российского воздушного судна находятся средства индивидуальной защиты от заражения и необходимая медицинская техника, передаёт «Интерфакс», ссылаясь на сообщение от пресс-службы Минобороны РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, осложнения течения болезни у инфицированных коронавирусом нового типа унесли за 24 часа жизни 865 человек в Соединённых Штатах.

В целом в стране зарегистрировано уже 3873 летальных исхода от COVID-19, при этом количество смертей за минувшие сутки — рекордное для США.