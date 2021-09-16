Саммит в Душанбе: ОДКБ столкнулась с серией головоломок

Переговоры Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе коснулись смены власти в Афганистане, а также такой внутренней проблемы, как напряжённость на границе Киргизии и Таджикистана. По завершении расширенного заседания этой структуры председательство в ОДКБ приняла на себя Армения. Премьер-министр республики Никол Пашинян, перечисляя приоритетные направления работы, указал на необходимость углубления внешнеполитической координации и повышения уровня боеготовности, слаженности и мобильности сил организации. Впрочем, председательство Еревана в ОДКБ вряд ли повлияет на общую ситуацию на Южном Кавказе, говорят в экспертной среде: для этого нужна воля армянских элит.

В Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Пашиняна с началом председательства Армении и пожелал плодотворной деятельности. Выступая на заседании ОДКБ, премьер, в свою очередь, отметил, что страны — участницы организации должны продолжить работу над углублением «внешнеполитической координации и взаимной поддержки для выработки совместных подходов по международным и региональным вопросам».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

С этой целью придаём важное значение проведению регулярных разноуровневых консультаций, в том числе и в формате группы высокого уровня, в которую входят заместители глав внешнеполитических и оборонных ведомств, — отметил Пашинян.

По его словам, логика развития событий в различных регионах, входящих в зону ответственности ОДКБ, наглядно «показала необходимость актуализации механизмов кризисного реагирования организации».

Очевидна востребованность механизмов постоянного мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций. На практике всё это получит очертание в том числе и через полноценное функционирование центра кризисного реагирования, — подчеркнул премьер.

В то же время политик проинформировал, что Ереван намерен «тесно сотрудничать с партнёрами по ОДКБ с целью повышения уровня боеготовности, боевой подготовки, слаженности и мобильности сил организации». Пашинян выразил уверенность, что нужно модернизировать и увеличивать потенциал коллективных сил ОДКБ «современными и новыми, в том числе и беспилотными формированиями».

Московский рецепт для Афганистана

Ключевое место в повестке переговоров, в которых в удалённом формате принял участие и президент России Владимир Путин, занял афганский кризис, который напрямую коснулся периметра зоны интересов организации. Генсек Станислав Зась анонсировал проведение через месяц крупных военных манёвров коллективных сил организации на таджикско-афганской границе.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В итоговой декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ говорится, что страны готовы принять действенные меры по обеспечению безопасности южных рубежей своей зоны ответственности. Участники переговоров в то же время высказались за то, чтобы Афганистан оставался свободным от терроризма и наркотиков.

Выступаем за становление Афганистана в качестве мирного и независимого государства, свободного от терроризма и наркотиков. Призываем все вовлечённые в конфликт афганские стороны как можно скорее начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию, — гласит декларация.

На этом фоне члены ОДКБ обращают внимание на целесообразность того, чтобы задействовать «имеющиеся переговорные возможности по Афганистану, в том числе механизмы расширенной „тройки“ и московского формата, как наиболее эффективные инструменты содействия процессу национального примирения».

Кроме того, решительно осуждается террористическая и экстремистская активность. В ОДКБ называют недопустимой политику использования государствами террористических и связанных с ними структур и организаций «в качестве инструментов реализации собственных политических и геополитических интересов».

Внутренние распри

На периферии повестки не могла не остаться ситуация на киргизско-таджикской границе, которая продемонстрировала взрывоопасность в этом году. Президент Киргизии Садыр Жапаров «с учётом ситуации в регионе» предложил коллективно разработать механизм действий в случае реальной атаки со стороны одного государства — члена ОДКБ на другое.

Сохраняющаяся напряжённость на линии кыргызско-таджикской государственной границы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом особое внимание всех государств — членов организации, — отмечает президентская пресс-служба.

При этом Жапаров пояснил, что его страна намерена и дальше «продолжать стратегический диалог с партнёрами по ОДКБ по всем вопросам, представляющим взаимный интерес в целях обеспечения эффективности и результативности её деятельности».

Президент Киргизии Садыр Жапаров Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

На границе между двумя бывшими советскими республиками по-прежнему остаются десятки спорных зон, претензии на которые выдвигают и та и другая сторона. Такая ситуация приводит к спорадическим вооружённым столкновениям не только между местными жителями, но и бойцами регулярных армий. Бишкек и Душанбе акцентируют необходимость активно работать над делимитацией и демаркацией общих участков рубежей, но в действительно с мёртвой точки ситуация не двигается.

Сомнительная польза

Как обратил внимание Зась, следующая сессия Совета коллективной безопасности будет организована на ереванской площадке в IV квартале 2022 года. Политолог и востоковед Юрий Мавашев в разговоре с NEWS.ru выразил скепсис по поводу того, что армянская сторона сможет извлечь в контексте трений на Южном Кавказе какую-либо пользу для себя из этого председательства.

Глобально те проблемы, с которыми на сегодня сталкивается Армения, связаны не с тем, председательствует она в ОДКБ или нет. Это всё обусловлено не этими процессами. Это связано с нежеланием армянских элит консолидироваться для решения определённых задач, например, касающихся разблокировки границы с Турцией. Юрий Мавашев востоковед и политолог востоковед и политолог

В регионе же, по словам аналитика, основная проблема заключается в транспортных артериях.

Саммит ОДКБ в Душанбе МИД России/flickr.com

До настоящего момента не было подвижек в открытии Зангезурского коридора, хотя прошёл уже год [с момента принятия трёхстороннего заявления РФ, Азербайджана и Армении]. Что мы видим? Лачинский коридор Азербайджаном открыт для Армении, чтобы она имела связь с Карабахом. А вот Зангезурский коридор — не открыт. Другие железные дороги, которые должны были связать Турцию, Иран, Азербайджан и Армению, тоже пока не конструируются, — обратил внимание собеседник NEWS.ru.

В связи с этим, по его словам, армянское руководство использует туманные и обтекаемые формулировки, которые оставляют большое поле для разных домыслов и догадок, но которые ни к чему не обязывают.