Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры по конфликту на границе

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Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев начал переговоры с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддини. Политики обсуждают ситуацию, возникшую на границе двух стран. Об этом сообщает киргизское издание Vesti.kg.

Прямо сейчас я нахожусь на переговорах с таджикской стороной, — цитирует издание главу кыргызского внешнеполитического ведомства.

Казакбаев выразил надежду, что в ближайшее время удастся «локализовать конфликт на границе». Место проведения переговоров не уточняется.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля. Произошли столкновения между гражданами обеих стран. На следующий день обстановка обострилась. К конфликту присоединились пограничники с обеих сторон.

Ранее военные Таджикистана атаковали пять киргизских пограничных застав, на одной из них начался пожар. А отряд специального назначения «Бору» киргизских пограничников захватил заставу «Ходжа Аълло».