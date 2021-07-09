Хуже Афганистана: киргизско-таджикская граница стала горячей точкой

Власти Киргизии и Таджикистана начали разбирательство по факту перестрелки, которая произошла вечером 8 июля на границе стран и привела к жертвам. Бишкек обвиняют в том, что четверо сотрудников пограничной службы (ПС) его Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) незаконно пересекли рубеж на участке Росровут района Деваштич Согдийской области. Киргизские же власти уверяют, что военнослужащие республики, совершавшие патрулирование, подверглись внезапной атаке. Новое обострение умножает проблемы, возникшие в июле в центральноазиатских государствах из-за интенсификации боевых действий в Афганистане, и поднимает вопрос о том, могут ли соседи договориться о делимитации и демаркации.

На месте работают представители пограничных ведомств двух стран. Переговоры ведут официальные лица Баткенской области Киргизии и находящейся поблизости Согдийской области Таджикистана. По версии Душанбе, перестрелка произошла в районе Росровут. По его оценкам, четверо киргизских пограничников, одетые в гражданскую и военную форму, незаконно перешли государственную границу Республики Таджикистан, чтобы выкрасть девять лошадей и переправить их на территорию Киргизии. ПС ГКНБ соседнего государства выдвинула встречную версию: конный пограничный наряд, который нёс службу вдоль границы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе, подвергся спонтанному и немотивированному нападению со стороны Таджикистана.

По подтверждённым данным, погиб киргизский военнослужащий — сержант Хуснидин Хожиев. Обстоятельства его убийства расследуются. По неофициальной информации, жертвы есть и со стороны Таджикистана.

vk.com/kyrgyz_army

Обманчивая нормализация

Переговоры о делимитации и демаркации границ были начаты обеими сторонами ещё в 2002 году. С тех пор прошло примерно 180 заседаний комиссий и рабочих групп по этому вопросу, но это не дало никаких твёрдых гарантий. Между жителями приграничных районов 28 апреля произошло столкновение, которое на следующий день переросло в кровопролитие. Сообщалось о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон. Ситуацию в итоге удалось нормализовать: напряжённость спала, а жилые и административные объекты, которые оказались под ударом, начали восстанавливаться. Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана тогда провели переговоры, по итогам которых было опубликовано совместное заявление — в нём говорилось о готовности сторон остановить противостояние.

В конце июня президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров беседовали о судьбе общей границы, договорившись продолжать диалог. Таджикистанский лидер уточнил, что в этом контексте «усилия будут сосредоточены на решении вопроса в духе конструктивности и взаимных интересов сторон».

По его словам, продолжит работу межправительственная комиссия Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации границы.

Согласно прежним документам, описано порядка 520 км линии госграницы, к сегодняшнему дню в рабочем порядке согласовано ещё 32 км, — отметил Рахмон.

Тогда он указал на необходимость «скорейшего нахождения взаимоприемлемого для обеих сторон решения».

Избыток препятствий

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заметил, что ситуация — с учётом развития событий в северных районах Афганистана — выглядит печально.

В условиях, когда ситуация в Афганистане настолько турбулентная, что стороны должны максимально аккуратно подходить к выстраиванию отношений друг с другом, мы видим очередной инцидент с перестрелкой, что в целом отражает сложности процесса делимитации и демаркации, который запущен на уровне президентов. Станислав Притчин старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

Сложность диалога, по словам аналитика, определяется рядом факторов. Прежде всего район обладает сложной географией. К этому добавляются демографические процессы, которые протекали в последние десятилетия: люди живут плотно к линии границы.

В связи с этим проведение жёсткой границы, которая будет государственной и будет осложнять жизнь простых людей, наталкивается на сопротивление местных общин. Особенно это свойственно Киргизии, — уверяет собеседник NEWS.ru.

По словам Притчина, если в Таджикистане есть строгая вертикаль власти, то в Киргизии присутствует фактор региональных элит и общин, которые в традиции киргизской политической жизни имеют право голоса и требуют защищать их интересы, даже если они идут вразрез с государственными.

Эксперт обращает внимание и на фактор контрабанды: на ситуацию продолжают влиять те люди, которые пользуются «прозрачностью» границы.

Им этот «серый» статус выгоден: когда непонятно, где проходит граница, как она проходит, это облегчает процесс прохождения нелегального груза. Соответственно, эти силы в первую очередь не заинтересованы в том, чтобы граница была поделена и чтобы всё перешло в стабильное русло, — пояснил Притчин.

В связи с этим конфликтные моменты время от времени дают о себе знать, даже если президенты лично патронируют процесс переговоров, заключил собеседник NEWS.ru.