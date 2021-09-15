Следующий саммит ОДКБ пройдёт в Ереване

Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в Ереване во второй половине 2022 года, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась после сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на котором стороны обсуждали ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом. Слова Зася приводит «Sputnik Армения».

Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет уже, естественно, в Ереване в четвёртом квартале следующего года, – сказал Зась.

Он подчеркнул, что соответствующее решение прописано в декларации, принятой по итогам саммита организации в Душанбе.

Саммит лидеров ОДКБ состоялся 16 сентября в Душанбе. На мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Они обсудили вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму, а также затронули ситуацию в Афганистане.

Ранее Путин заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ несёт риски для стран региона. В ходе выступления российский лидер затронул ситуацию в Афганистане. Он назвал поспешным вывод войск западной коалиции во главе с США из страны. Президент РФ усмотрел в этом первопричину сложившегося кризиса в регионе.