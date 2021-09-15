Путин прокомментировал обстановку в зоне ответственности ОДКБ

Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) несёт риски для стран региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите организации. Российский лидер принимает участие во встрече в режиме видеоконференции. Его слова приводит РИА Новости.

Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильная, но и несёт новые по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран, — сказал президент РФ.

В ходе выступления Путин затронул ситуацию в Афганистане. По его мнению, в связи со сложившейся обстановкой в этой стране необходимо координировать усилия и сплочённость стран ОДКБ.

Саммит лидеров ОДКБ стартовал 16 сентября в Душанбе. Главы государств обсудят вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму. В мероприятии также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Кыргызтана Садыр Жапаров и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее Путин провёл переговоры с Рахмоном. В беседе два лидера обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане и перспективы развития положения в регионе. Кроме того, главы государств затронули и вопросы двусторонних отношений.