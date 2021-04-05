Лавров заявил о намерении РФ возродить «московский формат» по Афганистану

https://static.news.ru/photo/7acf6ca6-9674-11eb-9949-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует возобновить деятельность «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране. По его словам, данный формат даёт возможность координировать оказание содействия процессу национального примирения.

В нём, кроме Москвы и Кабула, задействованы Пекин, Исламабад и Нью-Дели.

По мере продвижения афганского мирного процесса вперёд планируем возобновление работы этого механизма, — отметил Лавров в интервью Hindustan Times.

Российский дипломат подчеркнул, что Индия, безусловно, должна участвовать в международных программах по примирению в Афганистане.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сохранение американского военного присутствия в Афганистане власти США считают стратегически важным для сдерживания России и Китая. Об этом заявили РИА Новости эксперты.В феврале 2020 года США и запрещённое в России движение «Талибан» подписали первое за 18 лет соглашение о мире, предусматривающее вывод иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев.