Салливан и Ван И обсудили возможную встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин и Джо Байден

Белый дом опубликовал пресс-релиз о встрече встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с членом Политбюро Коммунистической партии Китая, директором Комиссии по иностранным делам и министром иностранных дел Ван И. Дипломатический диалог состоялся на Мальте.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился 16-17 сентября с членом Политбюро Коммунистической партии Китая, директором Управления Комиссии по иностранным делам и министром иностранных дел Ван И на Мальте, — сообщили и в Белом доме.

Bloomberg отмечает, что одной из тем встречи были предстоящие переговоры глав государств. Ожидается, что президент Джо Байден встретится с Си позднее в этом году, когда он проведет саммит лидеров АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.

Ранее Байден, обращаясь к нации в ходе выступления о состоянии экономики страны, вспомнил свою встречу с Путиным, прошедшую в Женеве в июле 2021 года. В своем рассказе Байден утверждал, что на этой встрече сказал Путину, будто Китай «не так уж и уважает» Россию. До этого Байден заявлял, что расстроен возможным отсутствием председателя КНР на саммите G20.