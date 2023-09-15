Байден сказал Путину, что Китай «не так уж и уважает» Россию

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден, обращаясь к нации в ходе выступления о состоянии экономики страны, внезапно вспомнил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшую в Женеве в июле 2021 года, передает РИА Новости. В своем рассказе Байден утверждал, что на этой встрече сказал Путину, будто Китай «не так уж и уважает» Россию.

Президент США поделился воспоминаниями о женевской встрече, где он с Путиным обсуждал стратегическую стабильность. По словам Байдена, Путин не горел желанием затрагивать этот вопрос, так как США ожидали, что Россия привлечет Китай к переговорам.

Я сказал, что не ожидаю, что вы привлечете Китай... У вас много проблем. И Китай, возможно, не так уж и сильно уважает вас, — рассказал Байден.

Президент подчеркнул, что не задавал Путину вопросов о какой-либо другой стране, кроме России.

Завершая свое выступление, Байден вернулся к теме экономики, однако в процессе речи его голос стал хриплым, и он даже временами затруднялся в выражении мыслей, отмечает агентство. В конце выступления он немного растерялся на сцене, прежде чем определиться, в какую сторону уйти.

Ранее Джо Байден рассказывал, что он предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в марте этого года. Он отметил, что около 600 американских корпораций ушли с российского рынка после начала СВО, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем была российская. Последняя встреча лидеров США и Китая состоялась на Бали 14 ноября 2022 года.