Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в марте этого года. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что около 600 американских корпораций ушли с российского рынка после начала СВО, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем была российская.