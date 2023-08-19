Байден рассчитывает на переговоры с Си Цзиньпином осенью

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем заявил, что планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином осенью текущего год. Прошлая встреча лидеров США и Китая состоялась на Бали 14 ноября 2022 года, передает ТАСС.

Я рассчитываю и надеюсь продолжить этой осенью наш разговор на Бали. Таковы мои ожидания, — сказал Байден.

Также Байден на вопрос "Выигрывают ли США в конкуренции с Китаем?" ответил: «Мы побеждаем при любой конкуренции». Во время прошлых переговоров Байден заявил Си Цзиньпину, что Вашингтон придерживается политики «одного Китая» и выступает против изменения статус-кво в Тайваньском проливе.

Ранее генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что СМИ России и Китая должны объединить усилия и переломить тенденцию господствующего влияния в мире западной прессы. Дипломат также упрекнула российских журналистов в том, что они не всегда «точно отражают позицию Пекина по международным вопросам».

Недавно издание Global Times написало, что совместные российско-китайские патрули оказывают положительное влияние на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и нейтрализуют провокационные действия США. Китайский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй заявил, что такие мероприятия являются «мощным противовесом» гегемонии Вашингтона.