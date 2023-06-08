В Китае предложили России новый союз против Запада Генконсул КНР Янфань: СМИ в Китае и России должны пошатнуть гегемонию западной прессы

Фото: Bruno Rocha / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что СМИ России и Китая должны объединить усилия и переломить тенденцию господствующего влияния в мире западной прессы, передает РИА Новости. По ее словам, СМИ на Западе создают «неправильные образы двух стран». Дипломат также упрекнула российских журналистов в том, что они не всегда «точно отражают позицию Пекина по международным вопросам».

Сейчас в мире, особенно в области прессы, господствующую роль играет западная пресса, <...> создаются неправильные образы Китая и России. Мы должны объединять наши усилия, прежде всего, надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса, — сказала Пяо Янфань.

Она призвала представителей СМИ в РФ «повышать свой профессионализм и вникать в тему».

Ранее издание Global Times написало, что совместные российско-китайские патрули оказывают положительное влияние на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регион и нейтрализуют провокационные действия США. Китайский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй заявил, что такие мероприятия являются «мощным противовесом» гегемонии Вашингтона.