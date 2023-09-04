Отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 разочаровывает Байдена

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден расстроен возможным отсутствием председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на саммите G20, сообщил пресс-пул Белого дома. Мероприятие запланировано в сентябре в Нью-Дели.

Я разочарован, но я намерен встретиться с ним, — сказал глава США.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени проведет встречу с коллегой из Китая Си Цзиньпином. Он добавил, что на встрече будет обсуждаться развитие гуманитарных контактов.

Также о перспективе встречи Путина и Си говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Помощник президента Юрий Ушаков подтверждал, что на октябрь запланирована встреча двух глав государств в Китае. Предполагается, что российский президент в том числе примет участие в форуме инвестиционной программы «Один пояс — один путь».

При этом сообщалось, что председатель КНР может отказаться от поездки на саммит G20 и отправить вместо себя премьера Госсовета Ли Цяна. Ожидалось, что на площадках саммита он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, который уже подтвердил свое участие.