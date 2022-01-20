Саакашвили напомнил Порошенко, как тот его преследовал на Украине

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тбилисской тюрьме, назвал бывшего главу Украины Петра Порошенко «ненастоящим» и напомнил, как тот преследовал его, находясь у власти. Об этом грузинский политик написал в Facebook.

Поводом для поста в соцсети стало то, что Порошенко перед возвращением в Киев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский преследует его, как грузинские власти — Саакашвили.

Я, конечно, польщён, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад... Да и вообще, какой-то он ненастоящий, Пётр Алексеевич, каждый раз, как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нём моя любимая Украина упустила, — сообщил Саакашвили.

Он также напомнил, что когда украинская судья Лариса Сокол его освободила, её опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и в конце концов уволили, а самого же политика «похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны».

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском.

Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели, — у нас с ним мало общего, — резюмировал Саакашвили.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до выборов, которые прошли 2 октября. В отношении Саакашвили было вынесено постановление о незаконном пересечении границы.