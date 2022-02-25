S7 отменит все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

Авиакомпания S7 отменяет все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта, говорится на сайте перевозчика. Это связано с решением Польши и Чехии закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Под отмену попадут рейсы в 16 городов.
В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта, — говорится в сообщении.
Речь идёт о рейсах в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж.
При этом отмечается, что продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостанавливается.