S7 отменит все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

В Министерстве обороны США полагают, что Россия не ожидала такого активного сопротивления украинских военных, заявил представитель Пентагона, слова которого приводит агентство Reuters. Он также отметил, что украинское командование и управление остаются нетронутыми.

По нашей оценке, имеет место более активное сопротивление со стороны украинцев, чем ожидала российская сторона, — утверждает он. Он заметил, что до сих пор «остаются в целости» системы командования и...