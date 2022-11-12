С израильской военной базы украли боеприпасы через дыру в заборе

Фото: Corinna Kern/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израильские солдаты

Неизвестный украл боеприпасы с израильской военной базы, передает РИА Новости. В армии государства рассказали, что он вынес их через дыру в заборе. Сейчас дело расследует военная полиция, после оно перейдет военной прокуратуре.

Армейские боеприпасы были украдены с базы ЦАХАЛ [Армия обороны страны] на севере Израиля. Обстоятельства кражи выясняет военная полиция, — говорится в сообщении.

До этого представители ЦАХАЛ получили приказ привести войска в боевую готовность на границе с Ливаном. Поручение дал министр обороны Бени Ганц. Подчеркивалось, что армия обороны страны обязана готовиться к любым сценариям на северном направлении, при которых может вырасти уровень напряженности.

В частности, говорилось о возможных наступательных операциях, учитывая неудачные переговоры с Бейрутом относительно морских границ.

Ранее Бени Ганц объяснял, что Израиль не располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. При этом Тель-Авив поставляет Киеву гуманитарную помощь и медицинское оборудование.