Израиль не располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, заявил министр обороны государства Бени Ганц, предает газета The Jerusalem Post. При этом Тель-Авив поставляет Киеву гуманитарную помощь и медицинское оборудование.
Очевидно, что, даже если мы решим изменить нашу политику [в отношении поставок вооружения Украине], невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны. Мы проверяем каждый день, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО, — подчеркнул Ганц.
Ранее Ганц в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что Иерусалим не готов поставлять Киеву вооружение. Данное решение он объяснил «оперативными ограничениями», с которыми сталкивается его государство. При этом министр заявил, что Израиль согласен оказывать Украине гуманитарную помощь.
В октябре газета New York Times со ссылкой на слова некоего высокопоставленного чиновника на Украине сообщала, что Израиль передает Украине сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией, а также раскрывает позиции российских военных. При этом сам Израиль утверждает, что никаких данных не передает, так как не хочет провоцировать Москву.