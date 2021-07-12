С глаз долой: Австралия сплавляет беженцев подальше от своих берегов

Власти Австралии приняли решение закрыть лагеря для незаконных иммигрантов, которые были учреждены восемь лет назад. Специфика ситуации состоит в том, что в Канберре не захотели разместить лагеря для беженцев на собственной территории и используют для этой цели соседние страны. Это снимает с австралийских властей ответственность за возможные нарушения прав человека в этих учреждениях, поскольку в этих лагерях формально действуют законы стран, где те расположены физически.

Восемь лет назад Канберра договорилась с властями соседней Папуа — Новой Гвинеи (ПНГ), что все беженцы, прибывающие на пятый континент по морю (а иных вариантов попасть в островное государство не существует, этим Австралия схожа с Великобританией), будут этапироваться через пролив на территорию северного соседа. Австралия арендует у ПНГ участок земли, обнесённый сеткой-рабицей, а также колючей проволокой, что называется, в лучших традициях.

Неприятные исторические ассоциации, которые может вызвать у граждан самой Австралии подобный антураж, Канберру не беспокоят, потому что забота о чувствах папуасов не входит в компетенцию её иммиграционных властей. При этом каких-либо сроков пребывания беженцев за колючей проволокой не предусмотрено, что подвергается постоянной критике со стороны Совета по правам человека ООН и правозащитных организаций. С помощью правозащитников некоторые бывшие заключённые подобных лагерей сумели в 2017 году отсудить у Канберры $50 млн компенсации за бесчеловечные условия содержания.

Andrew Gal/Global Look Press

Соглашение между Австралией и ПНГ будет аннулировано в этом году, так как Верховный суд ПНГ признал их нахождение на территории страны незаконным. В Канберре после этого задумались, куда перевести ожидающих своей участи 120 нелегалов.

Сейчас Австралия ведёт переговоры с полинезийским государством Науру — настолько крошечным, что лагерь для беженцев займёт существенную часть его территории. Но власти тихоокеанского островка готовы выделить необходимый участок, потому что арендная плата весьма привлекательна для страны, которой больше негде искать источники пополнения бюджета.

Твёрдая политика Австралии по охране своих границ не претерпит изменений. Все, кто приплывёт в Австралию нелегально, будут этапированы в Науру,— предупредила в связи с этим министр внутренних дел Карен Эндрюс.

Практика отправки беженцев в «приёмные пункты», чем-то напоминающие концлагеря, применяется властями Австралии вопреки тому, что законодательство страны не предусматривает какой-либо ответственности за въезд с целью получения убежища. В качестве «гуманитарного жеста» Эндрюс предложила содержащимся в лагере беженцам альтернативу — выйти на свободу под обязательство не покидать пределы Папуа.

Такая альтернатива большинство нелегалов совершенно не устраивает, поскольку ПНГ по условиям жизни мало отличается в лучшую сторону от тех стран, откуда они прибыли.

После прихода к власти в 2013 году правительства либералов под руководством Тони Эббота Австралия ужесточила иммиграционное законодательство, сделав сам факт попытки нелегального въезда основанием для отказа в визе беженца, рассказал NEWS.ru глава Австралийского межнационального союза Борис Грейс.

Ужесточение правил коснулось именно тех, кто пытается попасть в страну морским путём. До начала пандемии беженцы пытались достичь наших берегов на таких плавсредствах, что их даже судами трудно назвать. Борис Грейс президент Австралийского межнационального союза президент Австралийского межнационального союза

Среди всех западных стран Австралия отличается самым суровым иммиграционным законодательством, а после начала пандемии власти страны герметично запечатали южный континент, запретив въезд даже для граждан страны, которых пандемия застала за её пределами.

Правительству Австралии очень помогла пандемия. С её началом входящий трафик нелегальных иммигрантов фактически сошёл на нет. Если раньше сообщения о высадке и поимке нелегалов не сходили со страниц газет, то в последние года два я таких сообщений практически не слышу, — говорит Грейс.

Чисто формально лагеря в ПНГ и Науру — это не места заключения, это такой вариант «залов ожидания» для аппликантов, поскольку австралийское законодательство не предусматривает какой-либо уголовной ответственности за въезд с целью получения убежища.

Тем не менее за время существования «зала ожидания» в ПНГ, через который прошли 1900 человек, он то и дело попадал в поле зрения прессы в связи с постоянными волнениями его обитателей, сообщениями о произволе охранников, венцом стало убийство ими в 2015 году беженца из Ирана Резы Барати. Всего же в лагере умерли 13 человек, все — неестественной смертью (в том числе совершили самоубийства).

Практика «экстерриториальных» мест заключения не является австралийским ноу-хау. США долгое время держат тюрьмы на своей базе в Гуантанамо на Кубе и в странах Восточной Европы. Нахождение тюрьмы за пределами США означает, что в ней не действуют американские законы и заключенные там не могут требовать соблюдения тех прав, которые имелись бы у них на территории США.