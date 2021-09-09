Беженцы могут спровоцировать конфликт между Британией и Францией

Между Лондоном и Парижем назревает конфликт, до деталей напоминающий тот, который в последние недели разгорелся между Белоруссией и Евросоюзом. Причина одинаковая — нелегальные мигранты.

31 июля в Литве были задержаны 216 нелегальных мигрантов, что стало рекордом за сутки с начала года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявлял, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.

В отличие от споров между Минском и Вильнюсом, где «страдающей» стороной выступают Польша и Литва, а вместе с ней — и весь ЕС, ситуация в возникшей между Великобританией и Францией напряжённости диаметрально противоположная.

Великобритания, которая более участницей Евросоюза не является, пригрозила, что будет разворачивать незаконных мигрантов, которые пытаются высадиться на остров, переплывая пролив Ла-Манш на «попутных» лодках.

Vincent Isore via www.imago-images.de/Global Look Press

Лондон в четверг прямо обвинил Париж в попустительстве незаконной миграции и стремлении перенаправить потоки беженцев подальше от собственной территории. Именно в этом власти Литвы обвиняли президента Белоруссии во время августовского «иммиграционного кризиса».

Британский парламент дал полномочия пограничной службе Королевского флота разворачивать лодки с беженцами в море, не давая их пассажирам ступить на английские пляжи. В этом случае вступает в силу «закон почвы» (jus soli), дающий право беженцам оставаться в стране на время до депортации, которое может быть очень продолжительным, и всё это время незваные гости живут за счёт государственного бюджета, сказала NEWS.ru эксперт по британской политике Елена Ананьева.

Понятно же, что если беженец ногой ступил на английский берег, обратно в море его пограничники сбрасывать не станут. Его отвезут в лагерь для иммигрантов, где он будет писать заявления на предоставление убежища. Практика показывает, что шансы получить убежище в Британии достаточно велики, поэтому мигранты и рискуют жизнью, пытаясь попасть на острова любой ценой. Елена Ананьева руководитель Центра британских исследований РАН руководитель Центра британских исследований РАН

Британская погранслужба в четверг объявила, что операции по перехвату незаконных мигрантов в проливе начнутся в ближайшие дни — как только установится тихая погода, при которой маломерные суда имеют шанс не утонуть, едва отчалив от европейского берега.

На французские призывы к «гуманизму» в Лондоне решили не обращать внимания — своя рубашка англичанам испокон веку была ближе к телу, а после выхода Великобритании из ЕС у них не осталось даже моральных обязательств перед континентальной Европой. Франция откровенно не в восторге от такой решительности своей соседки через пролив.

Безопасность людей на море должна быть приоритетом, как того требует международное морское право, — говорится в заявлении французского МВД.

Пересечение Ла-Манша на маленьких лодках в самом деле представляет собой опасное предприятие, так как в путь самодеятельные мореплаватели пускаются исключительно ночью, и капитаны проходящих морских судов просто не видят, что у них по курсу могут оказаться утлые надувные лодки без бортовых огней, набитые людьми. Попытки «пиратским образом» пересечь один из самых оживлённых участков судоходства в мире схожи по степени риска с попыткой перебежать многополосное шоссе.

VICKIE FLORES/ТАСС

Официально в Париже называют предполагаемые меры британской береговой охраны опасными для жизни мигрантов; но реальной подноготной французского критицизма является нежелание кормить беженцев уже из своего бюджета.

Поток мигрантов — почти все они прибывают в Европу, а оттуда в Британию из стран Африки и Ближнего Востока — непрерывно нарастает в последние месяцы. За одну лишь текущую неделю на острова высадилось более полутора тысяч «лодочных людей».

Британцы потому так решительно взялись за пресечение этих попыток, потому что главным мотиватором их выхода из ЕС как раз и была надежда сократить приток мигрантов на острова. А теперь они видят, что Brexit не только не ослабил этот приток, но и довёл его до ранее невиданных масштабов, — говорит Ананьева.

Намеченная тактика — «отбиваться» от мигрантов на подступах к своим берегам вместо того, чтобы депортировать их после высадки, — никогда ранее не применялась в Соединённом Королевстве. Однако её достаточно последовательно применяют итальянцы, куда также устремляются по морю потоки переселенцев из Северной Африки.

Эксперты по морскому праву указывают, что если лодки с беженцами будут перехвачены в море британскими пограничными судами, то британцы не будут иметь иного выхода, кроме как вернуть беженцев во французские территориальные воды. По так называемому Дублинскому соглашению Евросоюза беженцы должны быть возвращены в ближайший порт той страны, из которой они отплыли прежде, чем успели войти в нейтральные воды. Однако так как Британия более не является членом ЕС, это соглашение она вправе игнорировать.