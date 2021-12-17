Рябков: НАТО без уважения относится к России, вынуждая нас ответить тем же

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО пренебрежительно относится к России, вынуждая Москву действовать аналогично — «отодвигать границы допустимого». Рябков также поделился с общественностью одним наблюдением. В интервью «Интерфаксу», отвечая на вопрос о том, являются ли «адские» санкции, которыми Запад угрожает Москве, предостережением России, он сказал, что не так давно — год-два назад некоторые темы обсуждались в западном кругу с определённым пониманием того, что они затрагивают какие-то очень фундаментальные, серьёзные вещи.

Но они как-то не считаются с тем, что мы, действуя в той же логике, что и НАТО, сами позаботимся о своей безопасности, мы тоже рано или поздно начнём границы допустимого для себя отодвигать. Мы уже немножко по-другому высказались и будем дальше высказываться. Поэтому вопрос серьёзный, — подчеркнул Рябков.

Политик заявил, что Россия «найдёт все необходимые способы, пути и решения, которые потребуются для того, чтобы обеспечить безопасность». Он также обратил внимание на то, что Москва не хочет конфликтовать, а, наоборот, надеется всё решить мирным путём. По мнению мужчины, любое миротворческое движение, инициатива или предложение — это тест того или тех, с кем хотят наладить диалог, на договороспособность. Прежде чем прийти к каким-то заключениям о том, что делать дальше и какие могут быть шаги, надо удостовериться, что ответ отрицательный, заключил он.

Он может быть прямым «нет», он может быть в разной степени эмоциональным, он может быть нейтральным, он может быть каким угодно, я ничего не хочу предвосхищать, я рассчитываю, что ответ будет хотя бы относительно конструктивный, и мы хотя бы запустимся в плане диалога и переговоров, — пояснил замминистра.

Пока Кремль не понимает, но будет смотреть, что получится. А дальше опции, варианты, их много, они в разных сферах. Но сейчас об этом просто контрпродуктивно даже говорить, потому что внимание мы стараемся сфокусировать на собственных предложениях, — рассказал экс-советник посланника посольства РФ в США.

Ранее сообщалось о заявлении НАТО, в котором Альянс выражает готовность работать над укреплением мер доверия с Россией при условии конкретных шагов российской стороны по снижению напряжённости. Также отмечалось, что основой диалога должны стать фундаментальные принципы и документы, которые составляют архитектуру европейской безопасности.