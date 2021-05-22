Русский пилот проучил американских моряков за дерзкую выходку

https://static.news.ru/photo/58208d40-baee-11eb-a1f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русский пилот на истребителе Су-27 проучил на границе моряков ВМС Соединённых Штатов за дерзкую выходку с демонстрацией средних пальцев, пишет «ПолитРоссия».

Инцидент произошёл несколько десятилетий назад. Всё случилось у границы тогда ещё Советского Союза. Судно ВМС США на полном ходу шло в сторону русских территориальных вод, не реагируя на предупреждения. В воздух был поднят истребитель Су-27.

Боевой самолёт сделал круг над американским судном, когда на палубу высыпала команда и продемонстрировала русскому пилоту оскорбительный жест, показав средний палец. В ответ лётчик сделал ещё один заход над головами моряков США и прямо над ними открыл один из люков с топливом. На солдат вылилось около тонны самолётного топлива.

Ранее стало известно, что Черноморский флот России может создать серьёзные проблемы военным США и НАТО на юге Европы. Об этом говорится в статье обозревателя National Interest Криса Осборна. Он назвал российские корабли настоящим вызовом для американцев.

Автор публикации напоминает, что российские патрульные корабли и корветы могут действовать на стратегически важных участках, недоступных для крупных судов ВМС Соединённых Штатов. Осборн подчеркнул, что у РФ только один авианосец и менее трети от числа стоящих на вооружении США эсминцев, но это не мешает Москве наращивать усилия по расширению присутствия в Чёрном море и усилению огневой мощи, бросая таким образом вызов Западу. В 2020 году Черноморский флот получил семь новых кораблей и должен получить столько же в 2021 году.