Черноморский флот РФ назвали вызовом для США

Черноморский флот России может создать серьёзные проблемы военным США и НАТО на юге Европы. Об этом говорится в статье обозревателя National Interest Криса Осборна. Он назвал российские корабли настоящим вызовом для американцев.
Автор публикации напоминает, что российские патрульные корабли и корветы могут действовать на стратегически важных участках, недоступных для крупных судов ВМС Соединённых Штатов. Осборн
Если Россия добавляет новые военные корабли, то что это за военные корабли? Самое главное, какие виды оружия, радары и сенсоры они могут использовать? Ответы на эти вопросы, скорее всего, раскроют истинные масштабы растущей угрозы, — отметил журналист.
По мнению автора публикации, российский надводный флот может быть лучше приспособлен для береговой обороны. Осборн допустил, что России не нужны тяжёлые авианосцы для того, чтобы эффективно противостоять США и НАТО в Чёрном море. Кроме того, серьёзность намерений Москвы в области морских вооружений становится ещё более очевидной после сообщений о гиперзвуковом ракетном фрегате, действующем в составе Северного флота.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак попросил страны — члены НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе. Военный озвучил свой призыв на нескольких встречах в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.