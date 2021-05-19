Черноморский флот РФ назвали вызовом для США

https://static.news.ru/photo/f04d64da-b940-11eb-8999-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/chernomorskij_flot

Черноморский флот России может создать серьёзные проблемы военным США и НАТО на юге Европы. Об этом говорится в статье обозревателя National Interest Криса Осборна. Он назвал российские корабли настоящим вызовом для американцев.

Автор публикации напоминает, что российские патрульные корабли и корветы могут действовать на стратегически важных участках, недоступных для крупных судов ВМС Соединённых Штатов. Осборн подчеркнул , что у РФ только один авианосец и менее трети от числа стоящих на вооружении США эсминцев, но это не мешает Москве наращивать усилия по расширению присутствия в Чёрном море и усилению огневой мощи, бросая таким образом вызов Западу. В 2020 году Черноморский флот получил семь новых кораблей и должен получить столько же в 2021 году.

Если Россия добавляет новые военные корабли, то что это за военные корабли? Самое главное, какие виды оружия, радары и сенсоры они могут использовать? Ответы на эти вопросы, скорее всего, раскроют истинные масштабы растущей угрозы, — отметил журналист.

По мнению автора публикации, российский надводный флот может быть лучше приспособлен для береговой обороны. Осборн допустил, что России не нужны тяжёлые авианосцы для того, чтобы эффективно противостоять США и НАТО в Чёрном море. Кроме того, серьёзность намерений Москвы в области морских вооружений становится ещё более очевидной после сообщений о гиперзвуковом ракетном фрегате, действующем в составе Северного флота.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак попросил страны — члены НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе. Военный озвучил свой призыв на нескольких встречах в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.