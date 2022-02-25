«Русские наступают»: киевлянка рассказала о ситуации в городе

Жительница Киева Оксана в разговоре с NEWS.ru рассказала, что происходит в украинской столице на фоне спецоперации России. По её словам, на левом берегу города были взрывы. Русские наступают. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

На левом берегу были взрывы. Русские наступают. У нас все в бомбоубежище пошли. Сейчас собираем вещи, документы, деньги. На всякий случай, — поделилась Оксана.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Сегодня, 25 февраля, Зеленский в видеообращении предложил Путину сесть за стол переговоров. Он подверг критике Европу за медленную помощь Украине и призвал европейцев отправляться в Киев для защиты континента.