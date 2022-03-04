Русские идут: поляки параноидально боятся стать жертвой Москвы

В Польше как лесной пожар распространяются непонятно откуда возникшие опасения, что страну наводнили российские диверсанты, которые якобы пересекают границу под видом украинских беженцев, журналистов или сотрудников гуманитарных организаций. Эти опасения начинают приобретать черты массового психоза, который тем более агрессивен, что никто не может предъявить никаких доказательств в пользу этой версии. NEWS.ru выясняет, приведёт ли внезапно возникшая фобия к охоте на ведьм в стиле маккартистских США 1950-х годов и как она отразится на готовности европейцев открыть границы перед украинскими беженцами.

Шпиономания в Польше в последние дни приобрела такой накал, что начисто вытеснила из общественного сознания все предыдущие предрассудки и страхи, связанные с пандемией коронавируса. По совокупности фактов вероятнее всего предположить, что спусковым крючком внезапно возникшей «эпидемии слухов» могло стать выступление президента Украины Владимира Зеленского.

На минувшей неделе он сообщил по национальному телевидению, что его страну буквально наводнили российские диверсионные группы. По его словам, спецназовцы проникли на Украину за несколько недель до начала военной операции и под видом мирных граждан заранее, метили те или иные объекты для предстоящих ударов российских крылатых ракет, а также создавали в лесах схроны с оружием.

Зеленский ссылался на СБУ которая сообщила, что якобы некоторые разоблачённые российские диверсанты также имели при себе военную форму с украинскими знаками различия, что позволяло им проникать на военные объекты и в подразделения ВСУ, не вызывая подозрений.

Владимир Зеленский zelenskiy95/facebook.com

Эти заявления украинского президента лишили покоя сперва наиболее психически неустойчивых поляков, чья тревожность в соответствии с законами писхологической индукции инфицировала всё польское общество быстрее, чем инфицирует ковидом штамм «омикрон».

В отличие от Украины, которую, как жалуется её лидер, западные страны фактически бросили на произвол судьбы, оставив один на один с заведомо превосходящими силами противника, Польша является действительным членом Евросоюза и НАТО. Это означает, что любые диверсионные акты на территории Речи Посполитой будут означать прямую агрессию в отношении Североатлантического альянса, согласно статье 5 хартии НАТО.

Несмотря на такой «зонтик», тревожность среди поляков меньше не становится — парадоксальным образом её подпитывает как раз реакция (точнее, отсутствие реакции) со стороны Альянса на события в соседней Украине. Вчерашнее заявление Зеленского о том, что он начал сомневаться в военной мощи НАТО, вызвало в Польше подспудные опасения, что в случае худшего сценария «старые» страны Евросоюза и США точно так же будут «защищать» Польшу в основном словесными проклятиями в адрес Москвы и санкциями, которые помогут обороняющейся стороне как мёртвому припарка.

В некоторых польских изданиях прямо пишут, что страна уже «проглядела» прибытие российских диверсантов. И здесь сложно понять, где курица, а где яйцо: подстёгивают ли русофобию такие публикации или, наоборот, их авторы транслируют массовый психоз, под который сами попали.

Armin Durgut/PIXSELL/PA Images/TASS

Массовый психоз уже привёл к тому, что многие поляки начали косо смотреть даже на военнослужащих в форме своей собственной армии, подозревая, что ей прикрываются бойцы российского спецназа. Причём перед «вирусом шпиономании» оказались нерезистентными не только обыватели, но и во всё возрастающем количестве официальные лица Польши.

Путин не остановится на вторжении на Украину. Сегодня он заявляет, что Украина угрожает российскому суверенитету. Завтра он ополчится против демократических ценностей Запада, посчитав, что они тоже представляют такую угрозу, — заявил изданию Wall Street Journal представитель администрации президента Польши.

Сдержать панику, как и коронавирус, в границах одной страны оказалось невозможным. В беседе с тем же WSJ неназванный высокопоставленный чиновник НАТО высказал опасения, что страны Альянса «рано или поздно» столкнутся с той же проблемой, с которой сегодня пытается совладать Киев.

Даже если военная агрессия направлена против Украины, союзники по НАТО видят признаки уже ведущейся кибернетической и гибридной войны, например в странах Балтии. Эта война ведётся, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины, либо как намёк на то, что может нас ожидать, если мы будем слишком активно вмешиваться в [российско-украинский] конфликт, — опасается натовец.

Среди обычных, неполитизированных, поляков в самом деле наблюдется рост «предвоенных» настроений, но говорить о какой-то массовой панике было бы преувеличением, рассказала NEWS.ru жительница города Катовице Светлана.

Беженцы с Украины Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Война на Украине испортила полякам «поничковую неделю», это аналог русской Масленицы. Но на бытовом уровне здесь в основном не переносят опасения по поводу политики официальной Москвы на отношение к обычным гражданам России, — рассказала она.

Житель города Шлёнск Роберт, в свою очередь, рассказал NEWS.ru, что шпионофобию в самом деле распространяют некоторые польские телеканалы, но самостоятельно мыслящие поляки не склонны доверять тому, что рассказывают по телевизору.

Телеканал PTV сегодня сообщил, что якобы в Пшемышле поймали русского диверсанта, который пытался смешаться с толпой беженцев. Но там какая-то мутная история. Сообщают, что у него двойное российско-испанское гражданство, но это как-то странно. Во-первых, с Украины сейчас не выпускают мужчин призывного возраста, а во-вторых, у беженцев польские пограничники не спрашивают паспортов. Что-то в этой истории не клеится, — сомневается поляк.

Роберт добавляет, что в польскоязычных соцсетях в самом деле достаточно много разговоров о том, что в потоки украинских беженцев затесались русские диверсанты. Но, по мнению собеседника NEWS.ru, такие слухи вбрасываются теми, кто желает подвигнуть Варшаву перекрыть границу для беженцев. А таких в Польше немало — в первую очередь это праворадикалы, которые в принципе против любых иммигрантов, будь они с Ближнего Востока или с Украины.

Например, издание Notes from Poland сообщает, что некоторые поляки проявляют агрессию не к мифическим русским саботажникам, а к беженцам, которые не принадлежат к белой расе. Так, 2 марта группа польских расистов избила трёх индийцев, прибывших с группой украинских беженцев в город Пшемышль.

Массовая истерия потому и относится к разряду социально-психических феноменов, что на вовлечённых в неё людей не действуют никакие доводы рассудка. Более того, тех, кто сохраняет трезвую голову, страдающие фобией люди также обвиняют в том, что те льют воду на мельницу врага.

Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency/Global Look Press

К числу таких трезвомыслящих поляков относится, к примеру, профессор университета в городе Лодзь Пшемышлав Журавский. Он уверен в том, что проникновение российских саботажников в Польшу имеет место только в воспалённом воображении его сограждан.

У поляков есть богатый исторический опыт противостояния с Россией, и русские диверсанты будут моментально вычислены, появись они здесь под любым прикрытием. Шансы у диверсантов устроить акты саботажа близки к нулю, — утверждает он.

Самый высокопоставленный польский чиновник — президент Анжей Дуда — спешит успокоить соотечественников, заявляя, что НАТО не бросит их страну в случае нападения России. По его словам, блок уже разместил 10 тысяч штыков близ восточной границы Польши дополнительно к тем силам, которые базируются там на регулярной основе.