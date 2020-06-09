Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона.
Об этом
Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы, — цитирует агентство президента Румынии.
Отмечается, что в документе выражаются опасения из-за наращивания военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, на границе с НАТО. При этом упоминается «милитаризация» Крыма и бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание боевого потенциала.
Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал РФ угрозой Европейскому союзу. Российская сторона, добавил польский министр, доказала, что готова использовать силу ради достижения своих национальных интересов.
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