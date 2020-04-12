Рухани: Иран справляется с коронавирусом лучше, чем Европа

https://static.news.ru/photo/59db2794-7c9c-11ea-a2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Presidency/Global Look Press

Иран справляется с распространением коронавируса лучше, чем европейские страны, заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани.

Когда мы говорим, что ситуация в нашей стране лучше, чем в Европе, многих это раздражает. Да, лучше, — подчеркнул он.

По его словам, так происходит благодаря тому, что страна имеет хороший человеческий капитал, квалифицированных медиков, военные силы и информационное сопровождение, а также отличается «солидарностью всех слоёв общества».

Рухани отметил, что коронавирус распространился во многих государствах, однако есть вирус страшнее.

У вас такого нет. Этот вирус — санкции, — цитирует главу Ирана ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал, что иранские власти с 11 апреля отменили режим жёсткой изоляции населения, введённый из-за вспышки коронавирусной инфекции. В стране открылись предприятия, работа которых «не вызывает повышенной угрозы распространения коронавируса».