Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов раскрыл примерную стоимость острова Гренландия, который захотел купить президент США Дональд Трамп. По его словам, эта часть суши может стоить 10 триллионов долларов.

Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка 5 миллионов долларов за квадратный километр, Гренландия перестаёт уступать по ценности Клондайку и цена сделки может достигнуть 10 триллионов долларов, —...