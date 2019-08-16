Корабль, направляющийся к повреждённой взрывом 8 августа морской платформе в Белом море, напомнил сотруднику Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Энну Пеллегрино спасательное судно проекта 20180 «Звёздочка». Об этом он написал в Twitter.
Российский военный эксперт Павел Подвиг указывает, что «Звёздочка» фигурировала в слайде Минобороны России, в котором описывалось российское оружие «Судного дня» — многоцелевая океанская система «Статус-6», передаёт
Представитель Миддлберийского института Майкл Дуцман уточнил, что такое судно может переносить корабль АС-39, обитаемый самоходный глубоководный подводный аппарат «Консул», способный погружаться на глубину до 6,5 тысячи метров.
Ранее News.ru писал, что ключевой этап испытаний подводного аппарата «Посейдон» завершён, сообщил президенту Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Речь идёт о беспилотном многоцелевом подводном боевом оружии стратегической дальности «Статус-6». Основной задачей аппарата является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных территорий. Взрыв, осуществлённый «Посейдоном», может создать обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.