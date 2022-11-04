G7 предупредила Россию о последствиях применения ядерного оружия на Украине

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Страны—члены G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае возможного применения ядерного, химического или биологического оружия, говорится в совместном заявлении глав МИД объединения. Страны «Большой семерки» также осудили «ядерную риторику» Москвы и отвергли обвинения в адрес Киева о подготовке «грязной бомбы».

Безответственная ядерная риторика России неприемлема. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями. Мы также отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую «грязную бомбу», — указано в заявлении.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» высока. По его словам, Киев обладает необходимыми ресурсами для создания данного оружия.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ложным утверждение властей России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу». Глава Альянса написал, что он обсудил данный вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. По словам Столтенберга, обе стороны солидарны с его позицией.