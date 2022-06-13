Россиянку нашли мёртвой в квартире на турецком курорте Haberturk: гражданка России найдена мёртвой в квартире в турецкой Аланье

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Гражданка России обнаружена мёртвой в квартире в турецкой области Анталья. Об этом сообщает портал Haberturk. Полиция начала расследование инцидента.

По данным СМИ, 47-летняя россиянка была обнаружена в квартире в районе Гюллерпынары города Аланья. Её нашла подруга.

Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, установили, что женщина умерла, — говорится в сообщении портала.

После осмотра места происшествия тело женщины было отправлено в морг муниципалитета Аланьи.

Полиция приступила к расследованию причин и обстоятельств, приведших к смерти гражданки России.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ Ольга Санникова, пропавшая без вести в Карабахе, обнаружена мёртвой в реке Каркар. Санникова пропала на береговой линии реки, после чего её начали искать полицейские совместно с бригадой спасателей.