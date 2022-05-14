Пропавшая в Карабахе россиянка обнаружена мёртвой

Фото Михаил Воскресенский/РИА Новости

Гражданка РФ Ольга Санникова, пропавшая без вести в Карабахе, обнаружена мёртвой в реке Каркар. Местная полиция устанавливает обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, передаёт РИА Новости.

В результате поисково-спасательных работ сегодня в 12:30 (11:30 мск) в реке Каркар обнаружено тело Ольги Санниковой, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что женщина проживала в Степанакерте. Информация о её исчезновении поступила в местные правоохранительные органы 10 мая.

Санникова пропала на береговой линии реки, после чего её начали искать полицейские совместно с бригадой спасателей.

16 марта в Бородино Красноярского края пропала 12-летняя девочка после того, как у неё произошёл конфликт с отцом. Для поисков был задействован весь личный состав полиции города, к ним присоединились волонтёры. Девочку спустя сутки обнаружили живой в поле под посёлком Ирша, в 15 км от Бородино.