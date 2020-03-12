https://static.news.ru/photo/3e13e89c-646f-11ea-af22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один гражданин России числится среди 11 новых заразившихся коронавирусом в Объединённых Арабских Эмиратах.

В ОАЭ зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть один россиянин. Все они помещены на карантин, находятся в стабильном состоянии и получают лечение, — приводит сообщение местного Минздрава эмиратское агентство новостей WAM.

Отмечается, что общее число случаев инфицирования COVID-19 достигло 85 человек, а число заразившихся россиян — четырёх, один был отпущен из больницы после излечения.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.