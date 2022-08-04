Россияне с начала года зарегистрировали рекордное число компаний в Грузии НПО Грузии: россияне с марта по июнь зарегистрировали в стране 6400 компаний

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Russian Look/Global Look Press

В Грузии с марта по июнь текущего года гражданами России было зарегистрировано порядка 6400 компаний. Это в семь раз превышает годовой показатель 2021 года. Такую информацию предоставила глава неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» Ека Гигаури по итогам исследования. Об этом сообщает РИА Новости.

С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний. <...> Около 93% зарегистрированных компаний являются индивидуальными предприятиями, что свидетельствует о том, что часть российских граждан переехали в Грузию для бизнес-деятельности, — заявила Гигаури в беседе со СМИ.

Она также добавила, что всего в настоящее время в стране зарегистрированы около 13,5 тысячи компаний из России. Примерно половина из них появилась после начала спецоперации РФ на Украине.

Кроме того, Гигаури рассказала о росте числа туристов из России в стране.

Также выросло число российских туристов: за последний период прибыло около 240 тысяч человек, что намного превышает показатели прошлых лет, — рассказала она.

В свою очередь национальное агентство по туризму сообщило, что Грузию за шесть месяцев текущего года посетили 247 149 визитеров из РФ, это на 64,3% меньше, чем в 2019 году.