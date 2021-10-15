Россия запросила у Черногории экстрадицию Исмаилова

Генпрокуратура РФ направила в Минюст Черногории запрос об экстрадиции предпринимателя Тельмана Исмаилова в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС. О задержании Исмаилова сообщалось 1 октября. В России ему грозит пожизненное заключение по делу об организации двух убийств.

Запрос от 7 октября о выдаче Исмаилова Т. М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам, — говорится в сообщении.

О задержании Тельмана Исмаилова в Черногории по ордеру Интерпола на арест стало известно 1 октября. Предприниматель и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал братьев заочно. Следствие считает Тельмана Исмaилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мeхман Керимов осуждён на 13 лет колонии строгого режима.

Основанием для задержания стал международный ордер Интерпола на арест и решение московского Басманного суда об аресте и экстрадиции в рамках уголовного производства. До 2015 года Исмаилов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.