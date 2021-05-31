Россия возобновит авиасообщение с Британией

Регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией возобновляется с 2 июня. Данные об этом подтвердил оперштаб, пишет РБК.
Решение было
Регулярные рейсы Москва — Лондон будут совершаться три раза в неделю. Также с 10 июня Россия возобновляет авиарейсы ещё с восемью странами. На эту же дату назначено восстановление железнодорожного сообщения с Белоруссией. Будут ходить поезда Гомель — Москва и Полоцк — Москва. Самолёты в Минск будут летать чаще — до десяти раз в неделю.
С 10 июня возобновляются полёты за границу из международных аэропортов Владикавказа и Томска. Есть информация о том, что с этого же числа увеличится число авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Узбекистаном.
Как сообщалось ранее, Россия оставит ограниченным авиасообщение с Турцией и после 1 июня, таким образом, въезд в страну для россиян будет закрыт. Данных о дате возобновления полётов по этому направлению пока нет.